Украинские пилоты начали проходить языковые курсы в рамках овладения F-16, - Пентагон
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Украинские пилоты в Соединенных Штатах начали обучение на курсах английского, необходимых для овладения истребителями четвертого поколения F-16.
Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Синг на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам представителя Пентагона, курсы английского проходят в штате Техас. Количество пилотов, начавших подготовку, не разглашается.
"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков", - отметила Синг.
Она добавила, что после окончания языковых курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.