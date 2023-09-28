Новости

Украинские пилоты начали проходить языковые курсы в рамках овладения F-16, - Пентагон

3 41349
f-16,бельгія
Украинские пилоты в Соединенных Штатах начали обучение на курсах английского, необходимых для овладения истребителями четвертого поколения F-16.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Синг на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам представителя Пентагона, курсы английского проходят в штате Техас. Количество пилотов, начавших подготовку, не разглашается.

"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков", - отметила Синг.

Она добавила, что после окончания языковых курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.

Смотрите также: Все пилоты бригад тактической авиации осваивают F-16 на авиасимуляторах, - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleg K 0ff374ed
    минимальные знания нужны, что бы в чистом поле с трехлинейкой на перевес "уряя-я" орать. А что бы максимально использовать сложнейшую авиасистему нужно профессиональное владение языком.
  • Dmitry Klaus
    Думаю, що цим вони якраз і займалися з початку 2022 року. Зараз хто пройшов одягання протигаза на швидкість з одночасним фарбуванням бордюрів, то перейшли вчити хто там зе кепітал оф грейт британ
  • Яр Холодний
    Тобі відомо що таке "аварійне звукове сповіщення? Там ціла програма закладена в системи літака При виході з ладу якогось агрегата чи будь-якій"нештатній" ситуації вона "материнським голосом" про це повідомляє І це буде говорить не "мама Марічка" а "момми Джейн" У польоті все йде на секунди (а то й швидше) І льотчик повинен реагувать на рівні підсвідомості - а не листать гарячково англо-український розмовник щоб зрозуміть що він тільки що почув!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости