Хорошие новости, о которых говорил Тарнавский, пока рано объявлять. Мы работаем, - Силы обороны Таврического направления
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
27 сентября Тарнавский написал: "Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян".
Журналист спросил Штупуна, могут ли уже в ВСУ озвучить, о чем идет речь.
"Нет, пока не будем озвучивать, еще рано. Но мы работаем", – ответил он.
Штупун рассказал, что в районе Авдеевки россияне сегодня трижды безуспешно пытались восстановить утраченное положение.
В районе Марьинки за прошедшие сутки у россиян было 13 безуспешных атак, а сегодня у оккупантов было еще шесть попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
"Оккупанты, как обычно, понесли потери и отошли", – сообщил Штупун.
Он добавил, что на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны. Украинские защитники наносят россиянам урон и закрепляются на занимаемых рубежах.
За последние два дня всего на Таврическом направлении россияне потеряли 11 складов боеприпасов, 316 человек и 90 единиц военной техники, добавил спикер ВСУ.