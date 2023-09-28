После инициативы запретить УПЦ МП антивакцинальные настроения в Украине снизились, - Кузин

После законодательной инициативы по прекращению деятельности в Украине УПЦ МП антивакцинальные настроения снизились.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы проводили кампании по вакцинации и раунды иммунизации еще в доковидные времена, мы обратили внимание, что ячейки Московского патриархата почти все антивакцинально настроены. Кроме этого, они несут это в другие массы, то есть агрессивно настроены. У нас сейчас происходит вакцинальная кампания против кори и после запрета (имеется в виду находящийся на рассмотрении в ВР правительственный законопроект №8371) церкви Московского патриархата мы видим, что это информационное влияние существенно сейчас снижено. Люди слушают, интересуются (вакцинацией. - Ред.), берут раздаточные материалы, начинают изучать", – сказал Кузин.

Впрочем, как отметил замминистра, очевидно, существует определенная группа людей, которые заинтересованы в распространении мифов о вакцинации. По его словам, все они базируются либо на непроверенных данных, либо на результатах свободно трактуемых научных исследований.

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Среди других групп населения, избегающих вакцинации, Кузин назвал, в частности, ромов, которые, по его словам, исторически имеют наименьшую приверженность вакцинации. А также отдельные религиозные ячейки, с которыми, по словам замминистра, будут работать, в том числе через Всеукраинский совет церквей.

Как сообщалось, Кабинет Министров в январе 2023 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 о деятельности в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть приостановлена деятельность УПЦ МП.

Законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиту национальных интересов.

Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять этот документ в первом чтении.

Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте подобный законопроект – №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Гуманитарный комитет также рекомендовал Верховной Раде принять этот документ в первом чтении.