Прекращение военной помощи Украине имело бы разрушительные последствия, – кандидат на должность замминистра обороны США Шолле

Кандидат на должность заместителя министра обороны по вопросам политики Дерек Шолле во время слушаний в Сенате заявил, что прекращение американской помощи имело бы разрушительные последствия и для Украины, и для альянса из около 50 поддерживающих ее стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Результат прекращения оказания значительной поддержки Украине со стороны США был бы разрушительным. Он был бы разрушительным, прежде всего для Украины, которая хорошо использует помощь, которую мы им оказываем, а также для этого очень впечатляющего альянса, который был сформирован в течение последних двадцати месяцев. Около 50 стран определенным образом способствуют усилиям Украины, это – не только страны НАТО из Европы, но и страны по всему миру, оказывающие определенную военную помощь", – сказал Шолле, отвечая на вопросы главы сенатского Комитета по вооруженным силам США сенатора-демократа Джека Реда о том, что произошло бы, если бы США начали сокращать помощь Украине и союзникам по НАТО.

"Мы показываем пример. Мы делаем больше благодаря мощной поддержке Конгресса. И поэтому я считаю абсолютно жизненно важным, чтобы мы продолжали нашу мощную помощь Украине", - добавил чиновник.

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Шолле, ныне являющийся советником Государственного департамента США, где он работает в ранге заместителя министра старшим политическим советником госсекретаря по широкому кругу вопросов и выполняет специальные дипломатические поручения, номинирован президентом Джо Байденом на должность заместителя министра обороны. Перед утверждением Шолле должен пройти одобрение в Сенате.