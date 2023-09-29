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Венгрия стала первой страной ЕС, чей посол вручил верительные грамоты Лукашенко

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лукашенко
Венгрия стала первой страной Европейского Союза, чей посол вручил верительные грамоты Александру Лукашенко после непризнанных президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Посол Венгрии Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты самопровозглашённому президенту Беларуси.

Поздравляя Бенчик, Лукашенко заявил, что Венгрия является "давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

Помимо венгерского дипломата, верительные грамоты Лукашенко вручили послы Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

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Топ комментарии

  • Roman Romal
    у******* - нафуй з ЄС і НАТО!!!!
  • Amber
    Давно пора гнати гниль угорську із НАТО і ЄС !!
  • Володимир Логойда
    Вручение верительных грамот - это плохо, это в дипломатии акт признания. Тогда как все цивилизованные страны не признают Лукашенко законно избранным президентом. Это штрайкбрехерство в чистом виде.
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