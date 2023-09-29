Венгрия стала первой страной ЕС, чей посол вручил верительные грамоты Лукашенко

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, чей посол вручил верительные грамоты Александру Лукашенко после непризнанных президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Посол Венгрии Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты самопровозглашённому президенту Беларуси.

Поздравляя Бенчик, Лукашенко заявил, что Венгрия является "давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

Помимо венгерского дипломата, верительные грамоты Лукашенко вручили послы Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

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