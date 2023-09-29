На Львовщине развернут дополнительные блокпосты для усиления контрразведывательного режима, - ОВА

На заседании Совета обороны Львовской области принято решение о развертывании дополнительных блокпостов.

Об этом сообщили в Львовской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Установка блокпостов в регионе направлена на усиление контрразведывательного режима. Это делается для повышения безопасности жителей региона в преддверии отопительного сезона и на фоне регулярных обстрелов ракетами и дронами", - отметила представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Также на отдельных участках автодорог области, в частности на кольцевой Львова, во время сигнала "Воздушная тревога" в период комендантского часа по отдельной команде ВК "Захід" будет осуществляться ограничение движения грузового, крупногабаритного транспорта, мотоциклов, скутеров - всего транспорта, издающего высокий уровень шума.

"Делаем это для того, чтобы наши защитники неба могли эффективно выявлять "шахеды". Просим с пониманием отнестись к ограничениям. Они будут кратковременными и на отдельных участках дорог", - отметили в ЛОВА.

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