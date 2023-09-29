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На Львовщине развернут дополнительные блокпосты для усиления контрразведывательного режима, - ОВА

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блокпост,оос
На заседании Совета обороны Львовской области принято решение о развертывании дополнительных блокпостов.

Об этом сообщили в Львовской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Установка блокпостов в регионе направлена на усиление контрразведывательного режима. Это делается для повышения безопасности жителей региона в преддверии отопительного сезона и на фоне регулярных обстрелов ракетами и дронами", - отметила представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Также на отдельных участках автодорог области, в частности на кольцевой Львова, во время сигнала "Воздушная тревога" в период комендантского часа по отдельной команде ВК "Захід" будет осуществляться ограничение движения грузового, крупногабаритного транспорта, мотоциклов, скутеров - всего транспорта, издающего высокий уровень шума.

"Делаем это для того, чтобы наши защитники неба могли эффективно выявлять "шахеды". Просим с пониманием отнестись к ограничениям. Они будут кратковременными и на отдельных участках дорог", - отметили в ЛОВА.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    В Україні чимало офіцерських династій у яких "совкові" кабінетні генерали прилаштували в армію своїх діточок, які не надто напружуючись отримували пільги, звання та мали можливість трохи підзаробити продаючи військове майно. І якщо хтось думає, що ці кабінетні вояки та їх діти прийшли в армію захищати країну і воюють - він помиляється. Кабінетні генерали вже звільнилися бо згадали, що вік вже не той, або раптово погіршився стан здоров'я, а їх діточки в перші дні війни терміново переведені на захід охороняти кордони з Польщею і саме для подібних "героїв", яких потрібно прилаштувати і створені ці блокпости. А воюють нехай контрактники, добровольці, призовники та мобілізовані цивільні поки блатні офіцерчики тусуються в глибокому тилу перекладаючи папірці чи бухаючи на блокпостах.
  • Олег Розгонов
    Читаю коментарі і розумію, що все не так, як треба йде. Люди не вірять, що це для посилення контррозвідувального режиму.
  • Dmitry Klaus
    в період комендантської години за окремою командою ПВК Захід буде здійснюватись обмежений рух вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів - всього транспорту, який видає високий рівень шуму.
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    Угу. Коли донині періодично вночі чуєш як якісь довбодятли без глушників на повній швидкості роз'їжджають
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