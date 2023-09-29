Франция будет продолжать передавать Украине оружие и обучать военных, - Лекорню

Франция будет сосредоточена на трех направлениях помощи Украине: передаче оружия и военной техники, тренировке украинских военнослужащих и совместном оборонном производстве.

Об этом заявил министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню во время визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО Украины.

"Первое - это передача оружия. Мы будем продолжать передавать оружие Украине. Вторая часть нашей поддержки - это обучение солдат. Мы выполнили наши цели до конца года. Более семи тысяч украинских солдат были обучены во Франции (на французской территории или в Польше). Это было или какое-то общее обучение, или специализированное. Я хотел бы сообщить, что обучение будет продолжаться в том же объеме. Третий вопрос более стратегический и касается нашей способности что-то совместно производить для нужд Украины. Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между нашими двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать", - заметил Лекорню.

В рамках визита министра в Украину состоялось подписание Меморандума о намерениях по сотрудничеству между Государственным предприятием Минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" и Генеральной дирекцией по вооружению (DGA) (Франция).

"Документ предусматривает бессрочность сотрудничества и создает нормативно-правовую базу для заключения контрактов. Это также будет способствовать углублению военно-технического сотрудничества, в том числе в сфере развития совместных высокотехнологичных проектов в интересах обеспечения обороны обеих стран", - отметили в Минобороны.

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