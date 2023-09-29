Американское оружие, предоставленное Украине, не попадает в чужие руки, - Госдеп США

Оружие, которое Украина получает от США, используется должным образом, никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления предоставленного Украине оружия", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.

"Мы ввели строгие механизмы контроля, это касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", - подчеркнул Миллер.

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