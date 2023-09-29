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Шатдаун в США негативно повлияет на обучение украинских пилотов на F-16, - Пентагон

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Вероятный шатдаун – временная приостановка работы федеральных органов власти США – окажет негативное влияние на программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам представительницы Пентагона, "шатдаун – это самый плохой сценарий, который может наступить для Министерства" в плане обучения украинцев на истребителях.

В то время как военный персонал в США продолжает выполнять свои обязанности даже в условиях шатдауна, гражданские работники в основном вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск.

"То есть гражданский персонал, вовлеченный в обучение украинских летчиков - сейчас подразумевается обучение английскому. В этом смысле влияние (шатдауна на обучение на F-16. - Ред.) вполне возможно", - добавила Сингх.

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Она добавила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса во избежание шатдауна.

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Топ комментарии

  • fresh guacamole
    Брехня.
    "Шатдаун" не чіпає важливих речей. Н-І-К-О-Л-И.
    При шатдауні зачиняють національні парки, в т.ч. вашингтонськи музеї - щоб народу відчутніше було. Ну і тому подібні піар-заходи.
    Затримають зарплатню державним контракторам і деяким некритичним працівникам - але ВСІ ЗНАЮТЬ що все затримане буде виплачене до копійки через пару місяців.

    Коротше, це шоу для гуппі, я таких бачив уже штук зі п'ять, найдовший за часів обами.
  • Андрій Саган
    Розумова відсталість скоріше у тих хто використовує термін значення якого не розуміє,почитай,що таке розумова відсталість, по друге то що в твоєму розумінні не є прийнятним і ти відразу ж біжиш когось ображати говорить скоріше за все про твою розумову відсталість і невихованість, при тому що люди котрих ти ображаєш в рази мають більше інтелекту ніж ти,тому що щоб осилити таку професію потрібні чималі мізки, і вони твою сраку зараз бережуть і треба мати хоча б каплю поваги до людей, а не кукарікати тут про розумово відсталих тільки на тій основі,що хтось може англійської не знати. Англійська мова це тільки одна із мов, її особливість що вона по суті являється міжнародною,але знання її чи незнання людину розумово-відсталою не робить, таке можуть говорити тільки відверті дебіл
  • Мойша Одесский d98e9833
    Ніколи такого не було, і ось знову.
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