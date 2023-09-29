Шатдаун в США негативно повлияет на обучение украинских пилотов на F-16, - Пентагон

Вероятный шатдаун – временная приостановка работы федеральных органов власти США – окажет негативное влияние на программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам представительницы Пентагона, "шатдаун – это самый плохой сценарий, который может наступить для Министерства" в плане обучения украинцев на истребителях.

В то время как военный персонал в США продолжает выполнять свои обязанности даже в условиях шатдауна, гражданские работники в основном вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск.

"То есть гражданский персонал, вовлеченный в обучение украинских летчиков - сейчас подразумевается обучение английскому. В этом смысле влияние (шатдауна на обучение на F-16. - Ред.) вполне возможно", - добавила Сингх.

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Она добавила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса во избежание шатдауна.