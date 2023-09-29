В Латвии возбуждено уже 40 дел, связанных с войной РФ против Украины
Об этом сообщает Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
Еще четыре уголовных дела VDD переняла от полиции. В 20 из 44 случаев выявлены признаки сразу двух уголовных преступлений.
В частности, по фактам разжигания национальной и этнической ненависти или вражды открыто девять уголовных производств. В одном из этих случаев VDD выявила еще и признаки нарушения режима санкций Европейского Союза.
Восемь дел открыто по фактам публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Одно производство начато в связи со сбором средств и другого имущества с целью передачи российским военным, участвующим в боевых действиях на территории Украины.
Относительно оказания помощи иностранному государству в действиях против Латвии возбуждено два уголовных дела, в одном из которых в ходе расследования следственное управление изменило квалификацию преступления на более серьезную — руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией.
Одно дело открыто по факту незаконного участия в войне против Украины на стороне России.
В 28 из этих 44 уголовных производств VDD получила доказательства противоправной деятельности и передала материалы в прокуратуру с целью привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.
Кроме того, возбуждено три уголовных дела по подозрению в шпионаже. Продолжается расследование по арестованному 15 августа по подозрению в шпионаже вероятного сторонника противоправной группы "Антифашисты Прибалтики".