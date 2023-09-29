В Латвии возбуждено уже 40 дел, связанных с войной РФ против Украины

После 24 февраля 2022 года Служба госбезопасности Латвии открыла 40 уголовных производств относительно поддержки агрессивной внешней политики России.

Об этом сообщает Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Еще четыре уголовных дела VDD переняла от полиции. В 20 из 44 случаев выявлены признаки сразу двух уголовных преступлений.

В частности, по фактам разжигания национальной и этнической ненависти или вражды открыто девять уголовных производств. В одном из этих случаев VDD выявила еще и признаки нарушения режима санкций Европейского Союза.

Восемь дел открыто по фактам публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Одно производство начато в связи со сбором средств и другого имущества с целью передачи российским военным, участвующим в боевых действиях на территории Украины.

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Относительно оказания помощи иностранному государству в действиях против Латвии возбуждено два уголовных дела, в одном из которых в ходе расследования следственное управление изменило квалификацию преступления на более серьезную — руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Одно дело открыто по факту незаконного участия в войне против Украины на стороне России.

В 28 из этих 44 уголовных производств VDD получила доказательства противоправной деятельности и передала материалы в прокуратуру с целью привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

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Кроме того, возбуждено три уголовных дела по подозрению в шпионаже. Продолжается расследование по арестованному 15 августа по подозрению в шпионаже вероятного сторонника противоправной группы "Антифашисты Прибалтики".