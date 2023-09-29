Россияне снизили темпы наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная, – ISW

Украинские войска вынудили захватчиков снизить темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Украинские и российские источники сообщают об уменьшении российских атак на Купянском и Лиманском направлениях. Как считают аналитики, украинские операции отвели российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ухудшили наступательные усилия России.

Ранее в ISW отмечалось, что россияне наступлением в Луганской области пытаются оттянуть украинские силы. Однако сейчас Генштаб ВСУ и Нацгвардия Украины подтверждают, что намерения оккупантов провалились.

"Российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, очевидно, снизились", - говорится в отчете.

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