Россияне снизили темпы наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная, – ISW
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Украинские войска вынудили захватчиков снизить темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Украинские и российские источники сообщают об уменьшении российских атак на Купянском и Лиманском направлениях. Как считают аналитики, украинские операции отвели российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ухудшили наступательные усилия России.
Ранее в ISW отмечалось, что россияне наступлением в Луганской области пытаются оттянуть украинские силы. Однако сейчас Генштаб ВСУ и Нацгвардия Украины подтверждают, что намерения оккупантов провалились.
"Российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, очевидно, снизились", - говорится в отчете.