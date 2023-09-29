Враг пытался наступать около Марьинки, но безуспешно, в районе Урожайного ВСУ отразили атаку россиян, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали Грабовское Сумской области; Круглое, Купянск, Берестово Харьковской области; Новоселовское Луганской области; Торское, Сиверск, Спирное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении противник пытался вернуть утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Червоного Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и поражают тылы противника.