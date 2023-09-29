Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников

В течение ночи над территорией Российской Федерации было якобы уничтожено 11 беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"ПВО ночью уничтожило 11 украинских БПЛА, из них один над территорией Калужской области и 10 – над Курской", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 29 сентября из беспилотников были сброшены взрывные устройства на подстанцию в Курской области, в результате чего обесточены населенные пункты.

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