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Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников

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український,безпілотник
В течение ночи над территорией Российской Федерации было якобы уничтожено 11 беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"ПВО ночью уничтожило 11 украинских БПЛА, из них один над территорией Калужской области и 10 – над Курской", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 29 сентября из беспилотников были сброшены взрывные устройства на подстанцию в Курской области, в результате чего обесточены населенные пункты.

Читайте: Россияне начали интенсивнее использовать ударные дроны, однако ночью было не рекордное количество "шахедов", - Игнат

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  • Павел Орехов c16ceb45
  • Яр Холодний
    В Росії все частіше кацапи задають один одному питання: "***** мы связались с этими хахлами? Чего не хватало?"
  • Dmitry Klaus
    Київ за три дні, ****і. На другий рік героїчні новини про знищення українських безпілотників по кацапляндії
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