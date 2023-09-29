В Конгрессе США сохраняется двухпартийная поддержка Украины, - Блинкен

В Конгрессе США сохраняется решительная поддержка Украины среди большинства законодателей из обеих партий. Поддержка Украины сохраняется и среди американской общественности

Об этом в ходе дискуссии в рамках 15-го фестиваля, организованного изданием The Atlantic, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Если вы посмотрите на опрос - что не является тем, что двигает событиями, однако: некоторые из опросов, которые я недавно видел, свидетельствуют о том, что есть сильная и устойчивая поддержка нашей помощи Украине. Относительно Конгресса - да, есть некоторые громкие голоса, придерживающиеся другой тактики, но если вы посмотрите на большинство в обеих партиях, то поддержка есть, и она сохраняется", – сказал Блинкен.

Среди влиятельных законодателей, выражающих свою поддержку Украине, Блинкен, в частности, упомянул лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и главу комитета по иностранным делам Палаты представителей Майка Макколла.

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