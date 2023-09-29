Блинкен о контрнаступлении: "Проходит тяжело, но украинцы уже добились реальных успехов"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал украинское контрнаступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Украинцы вернули более 50% территорий, которые Россия захватила с февраля 2022 года. Сейчас они ведут контрнаступление на юге и востоке. Он проходит тяжело, и на это есть веская причина – у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что фундаментальное отличие между военными Украины и России состоит в их целях в войне.

"Украинцы борются за свою собственную землю, свою собственную свободу, свое собственное будущее, а россияне – нет. И я думаю, что в конце концов именно это изменит баланс", – сказал Блинкен.

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Он добавил, что именно украинцы будут определять, как закончится война, и эти решения украинцы будут принимать на основе демократических принципов.

О возможности дипломатического решения войны Блинкен отметил, что США руководствовались и будут руководствоваться принципом – ничего об Украине без Украины. Он добавил, что все, и в первую очередь украинцы, хотят справедливого и продолжительного мира, отражающего "базовые принципы, лежащие в основе устава ООН": территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины.

"Длительный мир в том смысле, что надо быть уверенными: если будет достигнут мир, то не останется условий, которые позволили бы этой агрессии повториться через год, через два года, через пять лет", - подчеркнул Блинкен.

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