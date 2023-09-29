Блинкен о контрнаступлении: "Проходит тяжело, но украинцы уже добились реальных успехов"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Украинцы вернули более 50% территорий, которые Россия захватила с февраля 2022 года. Сейчас они ведут контрнаступление на юге и востоке. Он проходит тяжело, и на это есть веская причина – у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", – подчеркнул Блинкен.
Он отметил, что фундаментальное отличие между военными Украины и России состоит в их целях в войне.
"Украинцы борются за свою собственную землю, свою собственную свободу, свое собственное будущее, а россияне – нет. И я думаю, что в конце концов именно это изменит баланс", – сказал Блинкен.
Он добавил, что именно украинцы будут определять, как закончится война, и эти решения украинцы будут принимать на основе демократических принципов.
О возможности дипломатического решения войны Блинкен отметил, что США руководствовались и будут руководствоваться принципом – ничего об Украине без Украины. Он добавил, что все, и в первую очередь украинцы, хотят справедливого и продолжительного мира, отражающего "базовые принципы, лежащие в основе устава ООН": территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины.
"Длительный мир в том смысле, что надо быть уверенными: если будет достигнут мир, то не останется условий, которые позволили бы этой агрессии повториться через год, через два года, через пять лет", - подчеркнул Блинкен.