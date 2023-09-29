Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, попали в объект инфраструктуры.

Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Николаеву рано утром 29 сентября.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады из артиллерии, а сегодня, около 4 утра, враг совершил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. В результате обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар был ликвидирован, без жертв, пострадавших и разрушений.

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