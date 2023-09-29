Новости

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, попали в объект инфраструктуры.

6 05922
ракеты
Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Николаеву рано утром 29 сентября.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады из артиллерии, а сегодня, около 4 утра, враг совершил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. В результате обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар был ликвидирован, без жертв, пострадавших и разрушений.

Также читайте: Ночью в Николаеве прогремели взрывы

Топ комментарии

  • Огусто
    Другий вибух був дуже потужний.

    І, шановні писаки, я розумію, що вас у вухо шепочуть, що потрібно писати, але!!! Займається "трава" у рашистів в Криму, коли вони усі наші ракети "позбивають. Краще вже не пишіть того, що трава горить.
    Як би воно там не було, але ці ******** кудись та й попадають, тим більш іскандерами. ППО треба тут, коли вже надумали відродити довоєнний движ в небі. Бо радіус до 500 км, Миколаїв все схавує, дістануть звідусіль ті *******.
  • Огусто
    Ніколи стільки не брешуть, як перед виборами, під час війни і після полювання.
  • Валентин Пруденко
    "Займання сухої трави"! В коментарі чудово все, особливо те, що він "злизаний" з типових коментарів кацапської влади! Там теж, щоб не горіло - суха трава!)
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости