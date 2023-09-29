Общие боевые потери РФ с начала войны – около 277 660 человек (+340 за сутки), 4 687 танков, 6 409 артсистем, 8 972 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 277 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 277660 (+340) человек;

танков – 4687 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 8972 (+10) ед;

артиллерийских систем – 6409 (+34) ед;

РСЗО - 794 (+1) ед;

средства ПВО – 536 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34);

крылатые ракеты – 1529 (+0);

корабли /катера - 20 (+0) ед;

подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21) ед;

специальная техника – 930 (+1).

Читайте: Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Красного на Запорожском направлении, - Генштаб ВСУ