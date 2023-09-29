Общие боевые потери РФ с начала войны – около 277 660 человек (+340 за сутки), 4 687 танков, 6 409 артсистем, 8 972 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
7 2104
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 277 660 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 277660 (+340) человек;
- танков – 4687 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 8972 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 6409 (+34) ед;
- РСЗО - 794 (+1) ед;
- средства ПВО – 536 (+1) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов - 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34);
- крылатые ракеты – 1529 (+0);
- корабли /катера - 20 (+0) ед;
- подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21) ед;
- специальная техника – 930 (+1).