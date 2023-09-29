Украина заслуживает стать членом НАТО, это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом формат "Украина-НАТО".

Об этом говорится в обращении Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина заслуживает стать членом НАТО и станет обязательно. И это не просто наша украинская амбиция – это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир. Работаем над тем, чтобы был практический прогресс вопроса о членстве в Альянсе", - отметил президент Украины.

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