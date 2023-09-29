Новости

Украина заслуживает стать членом НАТО, это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, - Зеленский

1 34336
зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом формат "Украина-НАТО".

Об этом говорится в обращении Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина заслуживает стать членом НАТО и станет обязательно. И это не просто наша украинская амбиция – это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир. Работаем над тем, чтобы был практический прогресс вопроса о членстве в Альянсе", - отметил президент Украины.

Также читайте: Залужный обсудил с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Каволи усиление украинской ПВО

Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    можна вже якось припинити цей словесний понос?
  • artem4ik 49b379f5
    зелемскай чому ми ще не в НАТО от такий ти говнокомандувач
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    И это говорит человек, который вплоть до осени 2022 года вместе со своей свитой толкал гнилую идею о том, что "в НАТО нас не ждут" и всячески саботировал реформы необходимые для интеграции в западный мир.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости