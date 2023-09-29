Байден: Движение Трампа – угроза демократии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп поддерживает экстремистские силы в рядах Республиканской партии, что может представлять угрозу для американской демократии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, не разделяющее основных убеждений нашей демократии: движение MAGA (Make America Great Again – лозунг кампании Трампа на прошлых выборах. – Ред.)", – сказал Байден.

Он считает несомненным, что Республиканская партия "управляется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA".

Читайте также: Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень

"Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, коренным образом изменит институты американской демократии, какими мы их знаем", - считает Байден.

"Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет в должности президента. Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это даже в шутку", - добавил он.

Также Байден намекнул на недавние слова Трампа о том, что глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли якобы "заслуживает смерти". И сказал, что молчание республиканцев по этому комментарию было "оглушительным".

Читайте также: Трамп назвал генерала Милли "изменником" и заявил, что тот "заслуживает казни". Милли обещает защитить свою семью

"Мы все должны помнить: демократии не обязательно гибнут под дулом винтовки. Они могут погибнуть, когда люди молчат, когда они не могут подняться", – отметил президент.

"Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места – нигде – политическому насилию", – добавил Байден.