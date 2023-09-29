В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки погибли три жителя Херсонщины
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За минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов Херсонской области, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 45 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 3 человека погибли", - говорится в сообщении.