В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки погибли три жителя Херсонщины

За минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов Херсонской области, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 45 снарядов.