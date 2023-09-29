Пентагон не может подтверждать или опровергать слухи о гибели командующего ЧФ РФ

В Пентагоне пока не знают, жив ли командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов после удара по штабу

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения, но сейчас ничего не могу подтвердить", – сказала Сингх.

Читайте: Зеленский пообещал уточнить факты ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Соколова

Напомним, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После того в постройке возник пожар. Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Силы специальных операций заявили в результате удара был ликвидирован командующий ЧФ РФ Виктор Соколова.

Позже Минобороны РФ обнародовало видео с Соколовым, участвующий в военном совещании. У ССО заявили, что проверяют данные о ликвидации командующего ЧФ РФ.