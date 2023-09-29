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Сотни "вагнеровцев" возвращаются в Бахмут, - британская разведка

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вагнер
Сотни бывших боевиков ЧВК "Вагнер" в последние недели возвращаются в Украину небольшими группами, чтобы снова воевать в составе разных российских подразделений.

Об этом сообщает разведка Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны Соединенного Королевства.

Британцы напомнили, что группа "Вагнер" прекратила участие в боевых действиях в Украине в начале лета 2023 года, незадолго до неудачного мятежа и последующей гибели владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и других главарей в авиакатастрофе.

По данным британской разведки, точный статус передислоцированного персонала неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в часть официальных российских сил.

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"Некоторые сообщения свидетельствуют о концентрации ветеранов "Вагнера" вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, поскольку минувшей зимой воевали на той же территории", - отмечают в британской разведке.

Топ комментарии

  • ПТН ПНХ 0aa0345a
    Їх досвід лише забивати кувалдою зеків, щоб ті ішли в самогубчі атаки
  • Alex Asd
    В Африке на все сдохли, решили их под Бахмутом закопать. Земля железобетоном. На россии их реально бетоном залили на кладбищах.
  • ПТН ПНХ 0aa0345a
    Мають величезний досвід тортур, найжорстокіших страт, живучі гади, бо відсижуються подалі від передової і під час самовбивчих атак і надійно сховавшить за спинами атакуючих лише росзстрілюють чи забивають тих, хто повертається
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