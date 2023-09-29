Сотни "вагнеровцев" возвращаются в Бахмут, - британская разведка
Об этом сообщает разведка Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны Соединенного Королевства.
Британцы напомнили, что группа "Вагнер" прекратила участие в боевых действиях в Украине в начале лета 2023 года, незадолго до неудачного мятежа и последующей гибели владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и других главарей в авиакатастрофе.
По данным британской разведки, точный статус передислоцированного персонала неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в часть официальных российских сил.
"Некоторые сообщения свидетельствуют о концентрации ветеранов "Вагнера" вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, поскольку минувшей зимой воевали на той же территории", - отмечают в британской разведке.