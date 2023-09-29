Из Нагорного Карабаха в Армению въехали уже почти 85 тысяч армян

Почти половина населения Нагорного Карабаха уехали в Армению. Люди не захотели оставаться в регионе после его возвращения под контроль Азербайджана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", информирует Цензор.НЕТ.

В правительстве Армении сообщили, что по состоянию на 6:00 29 сентября границу Армении пересекли 84 770 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Следовательно, Карабах покинула уже большая часть его жителей.

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Напомним, так называемый президент "Нагорно-Карабахской республики" Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования "республики". 1 января 2024 года прекратит свое существование "Республика Нагорный Карабах".