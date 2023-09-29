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Минобороны РФ заявило, что с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу, в том числе и на оккупированных территориях Украины

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рф,призыв,оккупанты,мобилизация
В министерстве обороны РФ объявили о начале нового призыва на военную службу с 1 октября. В частности, призыв будет осуществляться с временно оккупированных территорий Украины, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом шла речь на брифинге минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждается, все призывники будут проходить службу на территории России. В пункты дислокации ВС РФ на временно оккупированных территориях или для выполнения каких-либо военных задач их якобы не будут направлять.

После "прохождения службы" призывников обещают отправить домой.

В Генштабе РФ сообщили, что проведение дополнительной мобилизации якобы не планируется, поскольку "россиян, желающих воевать, достаточно".

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Хто не хотів покинути окуповані території, тепер піде воювати з українською армією в складі російської. Відтермінувань не буде, бронь тільки для "своїх".
    Ну не за красиві очі ж "освобождалі", тепер є "должок" перед "настоящєй родіной", який прийшов час "возвращать".
  • Serhiy Talatynnik
    Ну шо там любітєлі рюзькаха міра. Головне пакети не забудьте манкурти. В мене тітка живе в Кирилівці то виїжать відказалися бо в них дім та ложка і місце на базарі де рибкою торгують тай паспорти двохглавої курки отримали шоб дом не забрали. Як там дядя Саша готов новою родіну защіщать
  • Андрій Саган
    Я би ще й добавив,що ті хто навідріз відмовляються зараз йти воювати на боці України, також в майбутньому якщо щось піде не так будуть мати можливість проявити себе уже на другій стороні в обовязковому порядку
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