Минобороны РФ заявило, что с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу, в том числе и на оккупированных территориях Украины

В министерстве обороны РФ объявили о начале нового призыва на военную службу с 1 октября. В частности, призыв будет осуществляться с временно оккупированных территорий Украины, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом шла речь на брифинге минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждается, все призывники будут проходить службу на территории России. В пункты дислокации ВС РФ на временно оккупированных территориях или для выполнения каких-либо военных задач их якобы не будут направлять.

После "прохождения службы" призывников обещают отправить домой.

В Генштабе РФ сообщили, что проведение дополнительной мобилизации якобы не планируется, поскольку "россиян, желающих воевать, достаточно".

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