Пентагон отказался называть количество "Abrams", которые получит Украина
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В Министерстве обороны США не называют точного количества танков Abrams, переданных Соединенными Штатами Украине.
Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.
"Не собираюсь углубляться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут. На самом деле это должны объявить украинцы, когда они будут готовы", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Зеленский.
СМИ сообщили, что в Украину США доставили менее половины из обещанных танков Abrams.