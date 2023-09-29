Новости

Пентагон отказался называть количество "Abrams", которые получит Украина

2 94820
танк,abrams,m1a2
В Министерстве обороны США не называют точного количества танков Abrams, переданных Соединенными Штатами Украине.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

"Не собираюсь углубляться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут. На самом деле это должны объявить украинцы, когда они будут готовы", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Зеленский.

СМИ сообщили, что в Украину США доставили менее половины из обещанных танков Abrams.

Також дивіться: Бійці 92 ОШБр уразили ворожі танки Т-80, Т-72 та гаубицю Д-30. ВIДЕО

Топ комментарии

  • Дарниця КИЇВ
    Найкраще оголошувати тоді, коли будуть демонструватися результати реальної бойової роботи Abramsів на полі бою. А до того - повна тиша
  • Dyukov
    Лучше говорить, что один.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Ті, хто їх використовують, самі знають, а іншим, кількість їх недоЦільна!
    Меньше знатимуть, крепко спатимуть!!

    Хіба тільки, щоб злити оркам *****…, як вагнерівців з ОПУ
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости