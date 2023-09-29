Ночью российские военные попали ракетой "С-300" по Константиновке на Донетчине, повреждено админздание и склады
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За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали обстрелов Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщили на Facebook-странице Константиновской МВА, информирует Цензор.НЕТ.
Около 00.20 29 сентября российские ракеты "С-300" снова попали по городу Константиновка. В результате обстрела повреждено админздание КП "Компания "Вода Донбасса" и 2 складских помещения частного предприятия. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.
28 сентября враг нанес авиаудар КАБ-500 по Константиновке. В результате обстрела повреждены 6 жилых домов, кафе; магазин; 2 корпуса профессионального училища. Ранены 3 гражданских лица, погибших на месте не обнаружено.