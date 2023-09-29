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На Донетчине задержали российскую шпионку, корректировавшую воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны под Бахмутом, - СБУ

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Жительница Торецка добровольно согласилась на сотрудничество с врагом и оказывала информационную помощь российским силовикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вражеской приспешницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года. Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну изменницу из временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга российской агентки – представитель оккупационного "управления ФСБ по ДНР". Женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ.

Среди основных ее целей были подразделения ВСУ, участвующие в проведение контрнаступательных операций в районе Бахмута. Злоумышленница передала агрессору 8 локаций украинских войск, передвигавшихся в направлении передовой.

Впрочем, сотрудники СБУ уличили злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

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После этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению украинских защитников на указанном направлении, а сама российский агент задержана при попытке передачи новых разведданных агрессору.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Такі ж самі, до цього часу сидять у ВРУ, ОПОЗАЖОПНИКИ, та ошиваються в рясах, під прикриттям московської лже-церкви КГБ!!
    Стефанчук, плакався, що «ніяк не може назбирати голосів» серед ВРУ!!
    А ось рахамія, підписи у ВРУ назбирав, щоб убезпечити абрамовича ***** …. Співпадіння ?
  • Gary Grant
    Мосєйчучка з компанією не хоче і цей непотріб на поруки взяти,як бєню?
  • Grigorij Kucher 018b7573
    Стільки московітського лайна ще в Україні! Усе треба скидувати як баласт на московію, най там паразитують...
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