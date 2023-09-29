На Донетчине задержали российскую шпионку, корректировавшую воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны под Бахмутом, - СБУ

Жительница Торецка добровольно согласилась на сотрудничество с врагом и оказывала информационную помощь российским силовикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вражеской приспешницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года. Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну изменницу из временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга российской агентки – представитель оккупационного "управления ФСБ по ДНР". Женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ.

Среди основных ее целей были подразделения ВСУ, участвующие в проведение контрнаступательных операций в районе Бахмута. Злоумышленница передала агрессору 8 локаций украинских войск, передвигавшихся в направлении передовой.

Впрочем, сотрудники СБУ уличили злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

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После этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению украинских защитников на указанном направлении, а сама российский агент задержана при попытке передачи новых разведданных агрессору.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.