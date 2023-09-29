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Западные страны недооценили оборону российских войск. Необходимо "откорректировать" ожидания от наступления ВСУ, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

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радакин
Российские позиции при наступлении украинских войск оказались сильнее, чем ожидали союзники Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

По его словам, западные страны недооценили оборону, которую россияне успели выстроить перед наступлением ВСУ.

Он отметил, что союзникам, вероятно, необходимо "откорректировать" ожидания относительно того, чего украинские защитники могут добиться в краткосрочной перспективе.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    тягнули зі зброєю ,як кота за яйця.
  • Beta Human
    Тому кацапи і встигли окопатись
  • Павел Орехов c16ceb45
    А как они хотели без авиации пусть сами бы попробовали.
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