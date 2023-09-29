МАГАТЭ одобрило резолюцию по немедленному возвращению ЗАЭС под полный контроль Украины

69 стран на Генеральной конференции МАГАТЭ поддержали резолюцию о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерство энергетики Украины.

"В ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию оотносительно ядерной безопасности в Украине. Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Среди прочего, она призывает российскую федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ), обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции, того, чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе", - говорится в сообщении.

В резолюции МАГАТЭ выражается серьезная обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к предварительным призывам Совета управляющих немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине и вывести свой военный и другой персонал из Запорожской атомной электростанции.

"Подчеркивая важность ядерной и физической безопасности при мирном использовании ядерных установок и материалов при любых обстоятельствах, в частности во время вооруженного конфликта, а также "семи неизменных основ ядерной и физической безопасности" Генерального директора МАГАТЭ, вытекающих из стандартов и руководств по ядерной и физической безопасности МАГАТЭ", - говорится в тексте.

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