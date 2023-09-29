Кубинцев завербовали на войну обманом. Им обещали работу на строительстве и говорили, что не отправят на передовую, - СМИ

Россияне заманивали граждан Кубы на войну в Украине обещаниями работы на стройках в тылу. Позже им вручили форму и контракты Минобороны РФ. Вербовкой занимался историк Шкунов.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что правоохранители Кубы в начале сентября раскрыли сеть вербовщиков, отправлявших жителей острова воевать в Украину на стороне РФ.

По этому делу задержали 17 человек: 3 вербовщика и 14 наемников. Часть наемников говорит, что их обещали использовать для работы в тылу как строителей.

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"Рыть укрепления или помогать восстанавливать города. Когда в России нам вручили форму и приказали идти на тренировку, я понял, что речь идет совсем не о строительстве", - сказал наемник.

Как оправдание, кубинцы говорили, что они нашли для себя способ вырваться из Кубы.

Также наемники объяснили, что их заинтересовали большие, по меркам Кубы, выплаты. Однако кубинцы заявили, что якобы никого убивать они не хотели и умирать тоже.

Часть наемников переписывались о работе с администратором группы "Россия для кубинцев" в Facebook Владимиром Шкуновым.

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Шкунов возглавляет Ульяновское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой, а также является ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института российской истории РАН и членом Экспертного совета при правительстве РФ.

Кубинцы рассказали, что из аэропорта их на автобусе отвезли в пустое школьное здание под Рязанью. Там они прошли беглый медицинский осмотр и подписали контракты с Минобороны России.

Документы были на русском языке, поэтому кубинцы не особо понимали детали контракта. Затем большую часть наемников перевели в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию в Туле. Там может находиться около 140 кубинцев.