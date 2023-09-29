Украина нуждается как минимум в 45 машинах для механизированного разминирования, в настоящее время имеет 15, - ГСЧС

Украина на данный момент использует 15 машин механизированного разминирования, однако требуется не менее 45 для увеличения площади разминирования в несколько раз.

Об этом рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале войны у нас не было ни одной машины механизированного разминирования, сейчас в Украине их работает 15", – отметил он.

Хорунжий отметил, что 45 машин помогут обезопасить личный состав и увеличить площадь разминирования за определенный промежуток времени в несколько раз.

По словам спикера, саперам необходимы роботизированные системы, а именно 178 единиц такой техники.

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Хорунжий добавил, что спасатели нуждаются в квадрокоптерах для аэроразведки, бронетехнике для вывоза взрывоопасных предметов в места ликвидации и в бронированных машинах для перевозки личного состава, надводных и подводных дронов для разминирования и т.д.

Общая цифра в 174 тыс. кв. км загрязненной украинской территории не означает, что там на каждом квадратном метре есть мина или какой-то другой взрывоопасный предмет, заметил пресс-секретарь ГСЧС.

Он объяснил, что именно на этой площади потенциально могут быть загрязнены территории, и степень загрязнения разная в разных регионах, в частности, нельзя сравнивать, например, Сумщину с Херсонщиной или Запорожьем.

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Также Хорунжий подчеркнул, что пока никто не может назвать, сколько нужно времени для полного разминирования территории Украины. Пока невозможно точно сказать, какая ситуация на временно оккупированной части, и что там будет после деоккупации.

В то же время Хорунжий предостерег людей в регионах, где происходили боевые действия, от посещения лесов, напомнив, что действуют соответствующие запреты ОВА, посоветовал передвигаться по твердым поверхностям, звонить по телефону 101 в случае обнаружения взрывоопасного предмета.