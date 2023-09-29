Никакая сила не остановит возвращение Тайваня под контроль Пекина, - Си Цзиньпин
Об этом он заявил во время выступления в Пекине по случаю 74-летия образования КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Достижение полного воссоединения родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой", - подчеркнул Си.
Также Си Цзиньпин призвал способствовать мирному развитию отношений между материковой частью Китая и островом Тайвань, углублять интеграцию.
В своем выступлении лидер КНР призвал нацию укрепить уверенность и стремиться к единству в построении сильного Китая и достижении национального возрождения.
Он также обратил внимание на необходимость твердо соблюдать принцип единого Китая - "Консенсуса 1992 года", и принцип Нового Китая - "одна страна, две системы".
Китай называет Тайвань частью своей страны, тогда как остров считает себя отдельным независимым государством. По данным американской разведки, Пекин готовит силовой сценарий захвата Тайваня.