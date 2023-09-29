Великобритания хочет проверить эффективность ограничения цен на российскую нефть

Великобритания обсудит эффективность ограничения цены на российскую нефть со своими партнерами по G7, учитывая изменение мировых цен на нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министер финансов Великобритании Джоанна Пенн.

По ее словам, ограничение цены оказалось успешным в сохранении поставок на нефтяные рынки, одновременно уменьшая доходы России и повышая расходы Москвы на экспорт нефти.

Она также отметила глобальные колебания цен на нефть и действия России в ответ на введение санкций.

"Мы должны держать эффективность (ограничений) под контролем. Мы должны подумать о том, как должно развиваться ограничение цены и политика в ответ на это", - добавила министерша.

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