Страны Запада планируют наращивать производство оружия в Украине, - NYT
Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках Альянса и за его пределами... Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии России", - заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Чиновники стран-членов НАТО считают расширение собственной военной промышленности Украины потенциально выгодной перспективой для западных производителей оружия, хотя и рискованной из-за постоянных ракетных и дроновых атак РФ.
В статье также отмечается, что визиты глав минобороны Британии и Франции, а также генсека НАТО прошли за день до форума международных военных подрядчиков, созванного украинским правительством с целью привлечения компаний к развитию промышленного потенциала по производству и ремонту вооружений в Украине.