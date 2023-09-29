Страны Запада планируют наращивать производство оружия в Украине, - NYT

Чиновники стран-членов НАТО считают расширение собственной военной промышленности Украины потенциально выгодной перспективой для западных производителей оружия, хотя и рискованной из-за постоянных ракетных и дроновых атак РФ.

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках Альянса и за его пределами... Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии России", - заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновники стран-членов НАТО считают расширение собственной военной промышленности Украины потенциально выгодной перспективой для западных производителей оружия, хотя и рискованной из-за постоянных ракетных и дроновых атак РФ.

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В статье также отмечается, что визиты глав минобороны Британии и Франции, а также генсека НАТО прошли за день до форума международных военных подрядчиков, созванного украинским правительством с целью привлечения компаний к развитию промышленного потенциала по производству и ремонту вооружений в Украине.