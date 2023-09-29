Жители Николаева не возвращаются в город из-за отсутствия питьевой воды и закрытых школ, - Сенкевич

Местные не возвращаются, потому что уже полтора года школы закрыты, а в трубопроводе – только техническая вода.

Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сейчас, чтобы приготовить еду, николаевцы вынуждены носить воду, которую раздают на улице, даже в многоэтажке.

"Мы до сих пор – с технической водой. До сих пор люди с пятилитровыми пластиковыми бутылками ходят по городу, наполняя их в местах раздачи бесплатной питьевой воды, поднимают ее к себе на этажи, и вообще – готовят себе еду, пьют исключительно эту очищенную воду, которую получают на улицах города, как это было во Вторую мировую войну. У нас до сих пор в трубопроводе – техническая вода, имеющая повышенный уровень соли", - сказал глава города.

Еще одна причина, почему местные жители не возвращаются, - закрытые школы. Подобная ситуация сохраняется в городе уже полтора года. По словам городского головы, многие люди, планировавшие вернуться в Николаев с начала учебного года, изменили свое решение.

"Невозможность обучения офлайн, то есть получать образование лично, а исключительно через интернет, также внесла свои коррективы. И многие люди, планировавшие вернуться уже с сентября месяца, поменяли свои планы и уехали из города", - добавил мэр.

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