СБУ и ГБР разоблачили всю верхушку и сотрудников элитных спецслужб РФ, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

Служба безопасности и ГБР установили лица всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб – сил специальных операций ВС РФ. Правоохранители доказали причастность спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и ГБР.

Как отмечается, среди элитных сотрудников российских спецслужб – действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков, бывший охранник Владимира Путина Алексей Дюмин, в 2014 году занимавший должность командира спецназа российского ГРУ, а также бывший начальник главного управления генерального штаба ВС РФ Игорь Сергун, возглавлявший ведомство до 2016 года. Также сообщено о подозрении командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-майору Андрею Аверьянову.

"На основании собранных доказательств обоих фигурантов и еще 25 представителей сил спецопераций ВС РФ, а также их пособников из числа боевиков "Л/ДНР", поставлено в известность о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия)", - говорится в сообщении СБУ.

Кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и диверсиям на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии.

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Из-за "специфики" задач силы спецопераций подотчетны начальнику генштаба РФ, но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно Путину, отметили в СБУ.

Установлено, что по указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного состава ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в г. Сватово Луганской области.

В результате многоэтапной оперативной работы сотрудники СБУ и ГБР установили всю последовательность подготовки и совершения этой диверсии, а также идентифицировали ее организаторов и исполнителей.

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"По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3 с тремя дронами Орлан-10".

29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков "Л/ДНР" в район города Первомайск Луганщины.

Оттуда агрессор запустил дроны в направлении состава ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой", – пояснили в СБУ.

В результате взрывов и детонации боеприпасов уничтожено значительное количество военной техники (76 единиц), ракет и боеприпасов (более 3 тыс.тонн). Государству причинен материальный ущерб более чем на 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

Также сотрудники СБУ и ГБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность сил спецопераций ВС РФ к подрыву состава с вооружением в г. Врбетице в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные по попытке отравить Скрыпалей в Солбери Мышкин и Чепига.

Таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе.

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После полномасштабного вторжения диверсанты сил спецопераций ВС РФ периодически атакуют позиции Сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины.

Во время "вылазок" эти ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Госпогранслужбы и взрывать их военные объекты. Нередко "целями" вражеских диверсантов становятся гражданские местные жители, их дома и автомобили.

Как отметили в ГБР, подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсий из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "шпилей в Солсбери" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а затем начал работать на российские спецслужбы.

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"Также мы обязательно предоставим правоохранительным органам стран ЕС и партнерам информацию обо всех установленных военнослужащих ГРУ РФ для проверки, не находятся ли они на территории этих стран с целью планирования очередных диверсий", - отметили в ДБР.

Идет активная работа по подтверждению причастности этой группы к взрывам на других украинских и зарубежных складах.