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Орбан о вступлении Украины в ЕС: Мы не знаем, какая территория этой страны.

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Перед переговорами о вступлении Украины в ЕС Киеву придется ответить на "трудные вопросы" – в частности, о собственной территории и численности населения.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире местного радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, когда осенью начнутся переговоры в Брюсселе о вступлении Украины в ЕС, партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны".

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"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", - сказал Орбан.

Он отметил, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы, прежде чем фактически будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    зато знаем территорию страны которую надо кикнуть из ес
  • Komunalnyk
    То шо ти в ЄС то велика помилка. Ми її виправимо
  • Старый зольдат
    Пришлый в Европу восточно уральский тупой и продажный чурбан, имеющий в сородичах разного пошиба тувинцев с тунгусами, опять взялся рассуждать про Украину.
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