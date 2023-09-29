Посол ЕС Матернова: Приоритет на должности – поддержка процесса реформ в Украине для вступления в ЕС
Об этом дипломат сообщила в первом обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная свою миссию, я хотела бы поделиться с вами своими приоритетами. Я буду заботиться о том, чтобы помощь ЕС для военных нужд Украины распределялась должным образом, приложу все возможные усилия для поддержки процесса реформ в Украине как стране-кандидате на вступление в ЕС, поскольку будущее Украины – в Европе", – сказала Матернова.
Она добавила, что также поможет ускорить восстановление Украины с помощью мощных инструментов ЕС, чтобы дети могли ходить в школу, взрослые – работать, а дома были в безопасности.
Посол отметила, что будет работать с демократическими институтами в Украине, бизнес-сообществом и гражданским обществом.
"Вместе мы добьемся успеха, я твердо верю в это, потому что вместе мы – Европа", – подчеркнула дипломат.