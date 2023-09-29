Посол ЕС Матернова: Приоритет на должности – поддержка процесса реформ в Украине для вступления в ЕС

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала приоритетами работы на должности поддержку процесса реформ в Украине как страны-кандидата на членство в ЕС и надлежащее использование помощи от ЕС на военные нужды.

Об этом дипломат сообщила в первом обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная свою миссию, я хотела бы поделиться с вами своими приоритетами. Я буду заботиться о том, чтобы помощь ЕС для военных нужд Украины распределялась должным образом, приложу все возможные усилия для поддержки процесса реформ в Украине как стране-кандидате на вступление в ЕС, поскольку будущее Украины – в Европе", – сказала Матернова.

Она добавила, что также поможет ускорить восстановление Украины с помощью мощных инструментов ЕС, чтобы дети могли ходить в школу, взрослые – работать, а дома были в безопасности.

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Посол отметила, что будет работать с демократическими институтами в Украине, бизнес-сообществом и гражданским обществом.

"Вместе мы добьемся успеха, я твердо верю в это, потому что вместе мы – Европа", – подчеркнула дипломат.