Новости

Казахстан не является "антиРоссией", – президент Токаев

6 85541
токаев
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отрицает недовольство российских политиков, что Астана якобы "заигрывает с Западом" и отходит от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Казинформ".

"Казахстан не является "антиРоссией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая длинная граница в мире. Как я сказал... у нас - давние традиции сотрудничества в различных сферах, в частности, в торговле и гуманитарных связях", - отметил он.

В то же время Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции против России.

Читайте также: Казахстан будет придерживаться санкций против РФ, - Токаев

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Самий Правий сектор2
    Бо антіраССєя - це УКРАЇНА..
  • Name 1c7f0cb5
    Токаєв, будуй укріплення на північному кордоні та передислокуй туди війська. Якщо мoскaлі збираються напасти, вони нападуть, скільки б ти їх не вгамовував, навіть якщо ти жодного разу не назвав їх агресором та багато заглядував в очі путіну щоб побачити там мир.
  • Виталий 6b40280c
    Завдяки «бавовні» від СБУ російська ППО трохи підосліпла.

    За інформацією від наших джерел, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

    Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією «стелс». Але дрон СБУ чомусь прогавила.

    Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була! (c)
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости