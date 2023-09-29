Казахстан не является "антиРоссией", – президент Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отрицает недовольство российских политиков, что Астана якобы "заигрывает с Западом" и отходит от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Казинформ".

"Казахстан не является "антиРоссией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая длинная граница в мире. Как я сказал... у нас - давние традиции сотрудничества в различных сферах, в частности, в торговле и гуманитарных связях", - отметил он.

В то же время Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции против России.

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