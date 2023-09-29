Сейчас стратегия России - просто продолжать войну и надеяться, что мы все устанем, - Ринкевичс

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс назвал три фактора, которые заставят Кремль задуматься о прекращении войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Ринкевичса финскому изданию Helsingin Sanomat, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, сейчас стратегия России – просто продолжать войну в надежде, что мы все устанем", – сказал Ринкевичс, имея в виду западных союзников Украины.

"Надеюсь, все понимают, что нам нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности", – отметил президент Латвии.

Президент Латвии назвал три фактора, которые могут заставить Кремль задуматься о прекращении войны.

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"Во-первых, это осознание, что Запад готов поддерживать Украину независимо от того или иного отдельного поворота событий. Думаю, Путин понимает, что не сможет противостоять совокупному экономическому потенциалу США, Канады и ЕС", – отметил Ринкевичс.

Во-вторых, считает он, западные союзники должны продемонстрировать, что наращивают свое оборонное производство, чтобы иметь достаточно оружия и для того, чтобы помогать Украине, и для пополнения собственных запасов.

"В-третьих – это конечно прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все мечты о повторном захвате уже освобожденных Украиной территорий напрасны", – отметил Эдгарс Ринкевичс.