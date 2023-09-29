РФ глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии, - главком Вооруженных сил Петреску
Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал Даниэль Петреску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы не видим конца этой войне, и хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом российских нападений, мы также должны готовиться к длительной конфронтации с режимом Российской Федерации. Мы очень хорошо чувствуем эту конфронтацию, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в регионе Черного моря. Война Российской Федерации в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион", - отметил он.
Петреску отметил, что Россия "активно и постоянно" глушит GPS-связь кораблей в румынских территориальных водах, что создает риск столкновений.
"Существует постоянный риск, связанный с ростом вероятности инцидентов на границе НАТО, вызванных возможностью того, что определенные беспилотники или ракеты могут промахнуться. Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах Румынии могут быть поражены ошибочно", - добавил он.
Также генерал обратил внимание на опасность, которую несут морские мины, дрейфующие в Черном море.