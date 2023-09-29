Против блогера Субботы открыли производство за подделку документов

В отношении известного блогера Спартака Субботы, который называл себя врачом-психологом и кандидатом наук, открыли уголовное производство по статье о подделке документов.

Об этом сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть производство по одному из известных блоггеров по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - это подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов. Уголовное производство расследуется Шевченковским управлением полиции", - сказала она.

Читайте: В России власти заказали 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов

Ранее Министерство образования Украины обратилось в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки документов об иностранном образовании блогера Спартака Субботы, который позиционировал себя как кандидат наук и врач-психолог.

В МОН поступил запрос на публичную информацию о достоверности указанных документов. В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении научной степени Субботе С.А., заверены должным образом копии документов. Тогда Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия в реестрах указанных документов об образовании.

Также читайте: Военком в Запорожье подделал документы военнообязанных, чтобы улучшить показатели и получить премию. ФОТО

МОН получил ответ от обоих государственных предприятий, что сведения о диплом магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в Единой государственной электронной базе по вопросам образования отсутствуют, а указанное в деле Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало.