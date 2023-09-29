Против блогера Субботы открыли производство за подделку документов
Об этом сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас есть производство по одному из известных блоггеров по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - это подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов. Уголовное производство расследуется Шевченковским управлением полиции", - сказала она.
Ранее Министерство образования Украины обратилось в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки документов об иностранном образовании блогера Спартака Субботы, который позиционировал себя как кандидат наук и врач-психолог.
В МОН поступил запрос на публичную информацию о достоверности указанных документов. В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении научной степени Субботе С.А., заверены должным образом копии документов. Тогда Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия в реестрах указанных документов об образовании.
МОН получил ответ от обоих государственных предприятий, что сведения о диплом магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в Единой государственной электронной базе по вопросам образования отсутствуют, а указанное в деле Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало.