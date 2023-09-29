Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo получил разрешение от Путина на продажу своих активов в России, - Reuters
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Банк обслуживает корпоративных клиентов в России, где к моменту начала войны против Украины в 28 филиалах компании работало около 980 сотрудников. Позже банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.
Как отмечается, в августе итальянский банк близился к получению одобрения от РФ на передачу своего российского бизнеса под местное управление, поскольку позиция России по продаже активов меняется. Россия постепенно усиливала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить с ее территории в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.
По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списания и упущенной выгоды.
Под давлением европейских регуляторов, выступающих за разрыв связей с РФ, Intesa пытается снизить свои риски, в частности трансграничные займы.
В то же время, санкции от Запада осложнили для Intesa поиск покупателей, а также усложнили выход европейских банков, таких как UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.
"Зеленый свет" для итальянского банка может послужить примером для других кредиторов, которые все еще присутствуют на территории РФ.