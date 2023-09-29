Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo получил разрешение от Путина на продажу своих активов в России, - Reuters

Intesa Sanpaolo, один из самых крупных итальянских банков в Европе, получил разрешение от российского диктатора Владимира Путина на продажу своих активов в РФ. Путин подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Банк обслуживает корпоративных клиентов в России, где к моменту начала войны против Украины в 28 филиалах компании работало около 980 сотрудников. Позже банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.

Как отмечается, в августе итальянский банк близился к получению одобрения от РФ на передачу своего российского бизнеса под местное управление, поскольку позиция России по продаже активов меняется. Россия постепенно усиливала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить с ее территории в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.

Читайте также: Один из крупнейших банков Швейцарии замораживает инвестиционные счета россиян и белорусов, - Forbes

По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списания и упущенной выгоды.

Под давлением европейских регуляторов, выступающих за разрыв связей с РФ, Intesa пытается снизить свои риски, в частности трансграничные займы.

В то же время, санкции от Запада осложнили для Intesa поиск покупателей, а также усложнили выход европейских банков, таких как UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.

"Зеленый свет" для итальянского банка может послужить примером для других кредиторов, которые все еще присутствуют на территории РФ.

Читайте также: В новый пакет санкций ЕС против России войдет конфискация замороженных активов Центробанка РФ, - росСМИ