Минстрой РФ предположил, что "будет отстраивать" не все города на захваченных украинских территориях

Оккупанты предположили, что не будут "отстраивать" все разрушенные ими украинские города на временно оккупированных территориях.

Об этом министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин заявил на заседании Общественного совета при ведомстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, существует вероятность, что ряд городов на захваченных украинских территориях, которые российские официальные лица называют "новыми регионами РФ", "восстанавливать" не будут.

О каких именно населенных пунктах идет речь, Файзуллин при этом не уточнил.

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