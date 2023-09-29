Партнеры Украины до сих пор не могут четко ответить, что такое наша победа, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что партнеры Украины до сих пор затрудняются ответить, что будет победой для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Невосприятие фрагментации России. Они этого пугаются, и это правда. Нам пока никто не может четко ответить на вопрос, что такое наша победа", - сказал он.
"А нам нужно четко понимать, идут ли они с нами к победе, или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - добавил Данилов.
По словам секретаря СНБО, "нам нужно защищать государство, нам нужно освобождать его от агрессора. Потому что если мы остановимся на этом пути, тогда отыгрываются на нас все. И не только Путин".