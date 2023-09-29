Украина подписала с французскими оборонными компаниями 20 соглашений
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Во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню представители сопровождавших его французских оборонных компаний подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими промышленными компаниями.
Об этом сообщили в минобороны Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Подписанные документы свидетельствуют о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева, отмечают в минобороны Франции.
Французские компании, с которыми подписаны соглашения, работают в сфере производства бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибербезопасности и разминирования, уточняют в министерстве.
Они приняли участие в первом Форуме оборонных стратегий, организованном Украиной. На Форум приглашены более 160 представителей оборонной отрасли из 26 стран мира.
"Мы намерены перейти от логики передачи (Украине. – Ред.) наших военных запасов к логике промышленного партнерства", – прокомментировал министр Лекорню.