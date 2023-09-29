Украина подписала с французскими оборонными компаниями 20 соглашений

Во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню представители сопровождавших его французских оборонных компаний подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими промышленными компаниями.

Об этом сообщили в минобороны Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Подписанные документы свидетельствуют о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева, отмечают в минобороны Франции.

Французские компании, с которыми подписаны соглашения, работают в сфере производства бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибербезопасности и разминирования, уточняют в министерстве.

Они приняли участие в первом Форуме оборонных стратегий, организованном Украиной. На Форум приглашены более 160 представителей оборонной отрасли из 26 стран мира.

Также читайте: Франция будет продолжать передавать Украине оружие и обучать военных, - Лекорню

"Мы намерены перейти от логики передачи (Украине. – Ред.) наших военных запасов к логике промышленного партнерства", – прокомментировал министр Лекорню.