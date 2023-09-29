Гендиректору российской авиакомпании Великокладу, переправлявшему "шахеды" к украинским границам, сообщено о подозрении, - СБУ

Сообщено о подозрении подсанкционному гендиректору российской авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны РФ Юрию Великокладу. Именно он организовывал переправку "шахедов" из Ирана к украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, он доставлял самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украину.

"Именно он организовал переправку дронов-камикадзе типа "Шахед" из Ирана к украинской границе, которыми 3 июля этого года агрессор атаковал Сумы. Тогда враг нанес удар по двум многоэтажным жилым домам и админзданиям в центральной части города. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского население", - говорится в сообщении.

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Перевозку иранских дронов осуществляли на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

Кроме того, в конце 2022 и начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер". Далее боевики переправлялись в район Бахмута для штурма украинского города.

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"Для совершения перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование воздушных судов. Задокументировано, что за 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" потратили 56 млн российских рублей.

Для маскировки контактов с летным отрядом фигуранта представители российской ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами России", - отметили в СБУ.

Великокладу доложено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

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