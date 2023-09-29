В Крыму ФСБ после ударов по военным объектам ежедневно задерживает "шпионов", - СМИ

В Крыму российские захватчики начали почти каждый день задерживать местных жителей по подозрению в якобы шпионаже после серии ударов по военным объектам.

Об этом пишет "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 29 сентября ФСБ России заявила о задержании 45-летнего жителя Керчи по подозрению в "шпионаже".

Мужчина якобы по заданию ГУР Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору".

Днем ранее ФСБ также заявила о задержании в Севастополе мужчины, подозреваемого в "госизмене".

"Тот, "уклоняясь от мобилизации", уехал в одну из стран СНГ, после чего связался с представителем ГУР. Далее, по заданию украинской разведки, мужчина устроился строить фортификационные сооружения в Крыму", - утверждают в РФ.

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Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Позже стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"