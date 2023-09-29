Польша и Венгрия не участвовали в заседании по экспорту украинского зерна, - Еврокомиссия
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге заявил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл.
Он отметил, что во время встречи обсуждался план Киева по лицензированию и проверкам четырех видов агропродукции.
"Вчерашняя встреча была сосредоточена на обсуждении украинского плана действий и мер по контролю определенной продукции и предотвращению разрушения рынка в пяти странах-членах ЕС", – сказал он.
В ходе встречи было договорено доработать план и были представлены предложения по этому поводу.
В Еврокомиссии надеются, что план будет реализован как можно скорее.
Кроме того, на следующей неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис совершит визит в Словакию, во время которого, в частности, посетит приграничный регион, чтобы оценить работу так называемого "коридора солидарности".
Гилл также рассказал, что представители Польши и Венгрии не участвовали в заседании координационной платформы. Однако представитель ЕК отметил, что участие в заседании не было обязательным.
"Представителей Польши и Венгрии не было на встрече. Однако важно подчеркнуть, что участие не обязательно, поскольку заседания проходят довольно часто", - отметил он, подчеркнув, что это нельзя называть бойкотом.
Он добавил, что Еврокомиссия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами вне и в рамках платформы.