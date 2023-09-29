Польша и Венгрия не участвовали в заседании по экспорту украинского зерна, - Еврокомиссия

Представители Польши и Венгрии не участвовали в заседании координационной платформы по экспорту и транзиту украинской агропродукции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге заявил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл.

Он отметил, что во время встречи обсуждался план Киева по лицензированию и проверкам четырех видов агропродукции.

"Вчерашняя встреча была сосредоточена на обсуждении украинского плана действий и мер по контролю определенной продукции и предотвращению разрушения рынка в пяти странах-членах ЕС", – сказал он.

В ходе встречи было договорено доработать план и были представлены предложения по этому поводу.

В Еврокомиссии надеются, что план будет реализован как можно скорее.

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Кроме того, на следующей неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис совершит визит в Словакию, во время которого, в частности, посетит приграничный регион, чтобы оценить работу так называемого "коридора солидарности".

Гилл также рассказал, что представители Польши и Венгрии не участвовали в заседании координационной платформы. Однако представитель ЕК отметил, что участие в заседании не было обязательным.

"Представителей Польши и Венгрии не было на встрече. Однако важно подчеркнуть, что участие не обязательно, поскольку заседания проходят довольно часто", - отметил он, подчеркнув, что это нельзя называть бойкотом.

Он добавил, что Еврокомиссия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами вне и в рамках платформы.

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