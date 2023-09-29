Глава ГМС Науменко объяснила разницу между статусом "беженца" и "временной защитой" украинцев за границей

В международном праве статус "беженца" и "временная защита" имеют большие разбежности. Статус "беженца" - это защита от государства, из которого человек сбежал.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Науменко объяснила, что по международному праву статус беженца и временная защита имеют большие разбежности.

"Отдельные части, "вырванные" из целостного контекста интервью для ЦЕНЗОР.НЕТ от 26 сентября, стали объектом для многочисленных комментариев и последующих манипуляций. Речь идет о понимании и восприятии понятия "беженец". В интервью беседа вокруг понятия" беженец" построена на его международно-правовом значении как категории международной защиты. Общество воспринимает беженство как явление, описывающее людей, вынужденных покинуть дом и искать защиты в более безопасном месте. Нельзя приравнивать международно-правовое значение статуса "беженец" и ощущения, которые вызывает слово "беженец", – объяснила она.

Науменко отметила, что международную защиту в виде статуса беженца может получить человек, опасающийся стать жертвой преследований по признаку:

- расы;

- религии;

- гражданства;

- принадлежности к определенной социальной группе;

- политических взглядов;

- находится за пределами своей страны и не в состоянии пользоваться ее защитой вследствие таких опасений.

Она добавила, что для того, чтобы получить международную защиту – статус беженца, проводятся длительные проверки обстоятельств, заставивших человека бежать из своего государства. Человек должен предоставить доказательства того, что он является жертвой преследований.

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"Обстоятельства, заставляющие человека получать статус беженца в другой стране, сугубо индивидуальны. Тот, кто получает статус беженца, "боится своего государства", "боится преследований своим государством" и не может возвращаться в свою страну никоим образом, даже на короткий срок. И вот когда человек получит международную защиту в виде статуса беженца, государство начинает его интеграцию в свое общество. Полученный статус беженца – бессрочный. Зачем делается долговременная интеграция беженцев? Для их натурализации с возможностью дальнейшего получения гражданства. Создаются условия, при которых беженец отождествляет себя с гражданами страны, в которой он сейчас живет, и перестает чувствовать себя гражданином бежавшего государства. Вот для чего создаются программы интеграции людей со статусом беженец", – объясняет глава ДМС.

В то же время, отметила Науменко, оказавшиеся за пределами государства из-за войны украинцы получили статус временной защиты – не статус беженца.

"Предоставление временной защиты не означает автоматического получения статуса беженца! Украинцы – не беженцы в понимании международного права. Временная защита по всем нормам международного права ограничена во времени. Это исключительная защита, которую предоставляет государство в связи с массовым прибытием иностранцев – в случае с Украиной причиной является вооруженная агрессия России. Для получения временной защиты не нужно проходить все процедуры, которые проходят люди для получения статуса беженца! Временная защита – это сроковая помощь. Конечно, помощь любая: и денежная, и социальная, и образовательная, и медицинская. Но ни в коем случае не длительная интеграция в общество другой страны для получения гражданства. Вот почему не может быть программ долговременной интеграции тех, кто получил временную защиту", - добавила Науменко.

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